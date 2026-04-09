Fransa'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

09.04.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını tahammül edilemez buldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tahammül edilemez olduğunu dile getirdi.

Barrot, konuk olduğu France Inter radyosunda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in dün Lübnan'a yönelik saldırıları kapsamında 250'den fazla kişinin öldüğüne değinen Barrot, büyük çaplı bu saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bakan Barrot, "Bu saldırılar, ABD ve İran arasında dün varılan geçici ateşkesi kırılgan hale getirdiği için daha da tahammül edilemez." ifadesini kullanarak, Lübnan ile dost ilişkilerine sahip herkes için dün yaşananların ciddi bir "şok" teşkil ettiğini belirtti.

"Bugün Lübnan için ulusal yas günü ve buna tamamen katılıyoruz." diyen Barrot, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini savundu.

Barrot, Hizbullah'ın silahlarını Lübnan devletine teslim etmesi beklentisini dile getirerek, "ABD ve İran arasında ateşkes bulunduğu için Lübnan, bir hükümetin günah keçisi olmamalı." diye konuştu.

İsrail'i ateşkes konusunu ele almak için Lübnan hükümetinin müzakere ve diyalog için uzattığı eli tutmaya çağırdıklarını ifade eden Barrot, "Lübnan devletinin yıkılması, Hizbullah'ı yıkmayacak, aksine onu güçlendirecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'nı ücretli kılmaya yönelik projenin "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Barrot, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün insanlığın ortak yararına olduğunu savundu.

Gemilerin henüz akıcı bir şekilde söz konusu boğazdan geçemediğine dikkati çeken Barrot, bir anlaşma bulunmadıkça bu durumun böyle devam edeceğine işaret etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Lübnan, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:36:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.