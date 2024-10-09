Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı

Fransa, Lübnan halkı ve egemenliği için uluslararası konferans düzenleyecek. 24 Ekim'de toplanıyor.

09.10.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un inisiyatifi ile 24 Ekim'de Lübnan halkına ve egemenliğine destek için uluslararası konferans düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan için yapılacak konferansın, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği belirtildi.

Lübnan halkının korunma ve yardım ihtiyaçlarına cevap verilmesi adına "uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin amaçlandığı" konferansta, "ülke içi istikrarın garantörlerinden" Lübnan Silahlı Kuvvetlerini desteklemenin yollarının belirleneceği kaydedildi.

Konferans aracılığı ile "ciddi ve derin bir siyasi ve insani kriz" ile karşı karşıya olan Lübnan'da husumetin durdurulmasının ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca "yerinden edilmişlerin geri dönüşlerine izin veren diplomatik bir çözümün aciliyetinin" hatırlatılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Fransa'nın Lübnan'da cumhurbaşkanının seçilmesine yönelik çabaları desteklediği bildirildi.

Fransa'nın Lübnan için uluslararası konferans düzenleme kararı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un diplomatik temaslarda bulunmak için Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Bakan Barrot hafta başında sonlandırdığı ziyaret kapsamında Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve İsrail'e gitmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Konferans, Orta Doğu, Göçmenler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:39 Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 20:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.