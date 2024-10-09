Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı

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Fransa hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un inisiyatifi ile 24 Ekim'de Lübnan halkına ve egemenliğine destek için uluslararası konferans düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan için yapılacak konferansın, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği belirtildi.

Lübnan halkının korunma ve yardım ihtiyaçlarına cevap verilmesi adına "uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin amaçlandığı" konferansta, "ülke içi istikrarın garantörlerinden" Lübnan Silahlı Kuvvetlerini desteklemenin yollarının belirleneceği kaydedildi.

Konferans aracılığı ile "ciddi ve derin bir siyasi ve insani kriz" ile karşı karşıya olan Lübnan'da husumetin durdurulmasının ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca "yerinden edilmişlerin geri dönüşlerine izin veren diplomatik bir çözümün aciliyetinin" hatırlatılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Fransa'nın Lübnan'da cumhurbaşkanının seçilmesine yönelik çabaları desteklediği bildirildi.

Fransa'nın Lübnan için uluslararası konferans düzenleme kararı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un diplomatik temaslarda bulunmak için Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Bakan Barrot hafta başında sonlandırdığı ziyaret kapsamında Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve İsrail'e gitmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.