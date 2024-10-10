Fransa'dan UNIFIL ve Lübnan'a Destek

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyindeki gerilimin azalması için kilit unsur olduğunu belirtti.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'nın dostu Lübnan'ın yanında seferber olduğunu söyledi.

Sözcü Lemoine, "İsraillilere söylüyoruz, savaş durmalı. Gazze'de yaşananları ve kabul edilemez ölü sayısını unutmuyoruz. Lübnan, yeni bir Gazze olamaz. Siviller hedef alınmamalı. Saldırılar ve tehditler sona ermeli. Çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz. Tekrar diyalog yoluna gidilmeli. Bölgesel güvenliğe giden tek yol bu." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde gerilimin azalması için kilit unsur olduğunu vurgulayan Lemoine, "UNIFIL Mavi Hat'ta sükuneti sağlamak ve gerilimin artmasını engellemek için kurulmuş bir Birleşmiş Milletler gücüdür. Fransa UNIFIL'i her zaman destekledi." dedi.

Lemoine, UNIFIL'in bölgede olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü dile getirerek İsrail ordusunun UNIFIL'e ateş açması hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef almasını kınayıp kınamadığı sorusuna ise Lemoine, "Bu doğrulanırsa, evet, diye düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum, İsrail saldırılarını genel olarak kınıyoruz ancak şu anda bu bilgiye sahip değilim. UNIFIL unsurları hedef alınırsa, hiç şüphesiz, evet (kınıyorum)." diye konuştu.

AA muhabirinin, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'de yaşanan yıkımla tehdit etmesi üzerine bölgede bulunan Fransız askerlerinin güvenliği için endişeli misiniz?" sorusuna Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Netanyahu'nun bu sözlerini "provokasyon" olarak nitelediğini hatırlattı.

Lemoine, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler." diyerek, böyle bir durumun yaşanması halinde İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılardan önce var olan güvenlik sorunlarından çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Lemoine, bölgedeki Fransız vatandaşları için özel önlemler aldıklarını belirtti. Lemoine, bölgede UNIFIL bünyesinde görev alan Fransız askerlerine özel ilgi gösterdiklerinin altını çizdi.

AA muhabirinin, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un yakın zamanda söylediği gibi, Fransa, İsrail'e silah sevk etmiyorsa veya artık sevk etmiyorsa, neden Fransa, atış kontrol sistemi ekipmanlarının teslimatına izin veren lisansları askıya almayı reddediyor? Halbuki İsrail'e 2023'te, özellikle atış kontrol sistemi ve füze ekipmanı için 75 ihracat izni verilmişken." sorusuna Lemoine, "Halka ve özellikle Gazze'deki halka karşı kullanılan saldırı silahlarını sevk etmiyoruz." yanıtını verdi.

Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'nun bunu bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında temasta olduğu herkese hatırlattığını aktararak, İsrail'e silah ihracatı konusunda "Silah veya füze ihracatına da izin vermiyoruz. Yaptığımız sevkiyatlar yalnızca askeri malzeme için parçalarla sınırlı kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gönderdikleri parçaların, İsrail savunma sanayisi tarafından ihraç edilecek ekipmanlarda kullanıldığını savunan Lemoine, bu parçaların ayrıca Tel Aviv hükümetinin "Demir Kubbe" adı verilen savunma sistemi gibi İsrail'in savunma ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi.

Lemoine, Fransa'nın tarih boyunca askeri malzeme ihracatı konusunda İsrail'in küçük bir ortağı olduğunu savundu.

Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki gerilimin azaltılması için çalışmaya hazır olduğunu ve bu yöndeki her türlü girişimin hoş karşılanacağını kaydeden Lemoine, ulaşılması gereken ana hedefin bir an önce bölgede ateşkes sağlamak olduğunu vurguladı.

Lemoine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında ölenlerin sayısının oldukça fazla ve bunun kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

İsrail dahil herkesin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu bulunduğunun altını çizen Lemoine, "Fransa, İsrail'in sivil halkı ve aynı zamanda okul, hastane, yetimhane, mülteci kampı veya insani alanlar gibi temel altyapıları hedef alan saldırılarını her zaman katı şekilde kınadı. Güce başvurmak, bu çatışmanın diplomatik çözümünü erteliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki gazetecilere yönelik saldırıları kınadıklarını dile getiren Lemoine, "Gazetecilerin özgürce ve güvende mesleklerini yerine getirmesi gerektiğini sürekli tüm taraflara hatırlatıyoruz." dedi.