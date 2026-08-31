Fransa Hürmüz Boğazı'nın Yeniden Açılmasını İstedi - Son Dakika
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Fransa Hürmüz Boğazı'nın Yeniden Açılmasını İstedi

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Fransa, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin barışçıl yollarla sona ermesini ve krizden etkilenenleri destekleyeceğini açıkladı.

Fransa, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle gerilimin yaşandığı ve trafik akışının azalmasının enerji piyasalarında krize yol açtığı Hürmüz Boğazı'nın barışçıl yollarla yeniden açılmasını istedi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV kanalında katıldığı programda, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediği Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Bregeon, stratejik enerji yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artış karşısında bu durumdan en çok etkilenen sektörlere yapılan devlet yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Krizden etkilenen sektörlerdeki işletmeleri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Bregeon, Orta Doğu'daki gerilimin de düşürülmesini istedi.

Bregeon, "Fransa, Hürmüz Boğazı'nın barışçıl yollarla yeniden açılması çağrısı yapıyor." dedi.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını kaydetmişti.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Hürmüz Boğazı'nın Yeniden Açılmasını İstedi - Son Dakika

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