Fransa, Korsika'da özerklik konusunda uzlaşma sağladı - Son Dakika
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Fransa, Korsika'da özerklik konusunda uzlaşma sağladı

Fransa hükümeti, Korsika Adası'nda bağımsızlık yanlıları ve sağcıların özerklik konusunda ortak bir metin üzerinde uzlaştığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsikalı siyasi temsilciler ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve geniş kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Özerklik metni, Korsika Ulusal Meclisi'nde görüşülecek.

12.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:51
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Fransa hükümeti, Korsika Adası'nda bağımsızlık yanlıları ve sağcıların özerklik konusunda ortak bir metin üzerinde uzlaştığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Korsikalı siyasi temsilciler ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ve "geniş kurumsal bir anlaşmaya" vardıklarını duyurdu.

Korsika Yürütme Konseyinin özerklik yanlısı Başkanı Gilles Simeoni ve Korsika Ulusal Meclisindeki Horizons grubunun Başkanı Laurent Marcangeli ile bir araya gelen Darmanin, üzerinde uzlaşılan özerklik metninin Korsika Ulusal Meclisinde görüşüleceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2023'te Ada'ya yaptığı ziyarette "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yaparak, bağımsızlık yanlıları ve sağcılara özerklik konusunda bir metinde uzlaşmaları için 6 ay süre tanımıştı.

Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.

Korsika Adası

Napolyon Bonapart'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Korsika'da özerklik konusunda uzlaşma sağladı - Son Dakika

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