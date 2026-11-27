Fransa'nın Aube ilinde trenle tır çarpıştı, ulusal basına göre 13 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aube Valiliğinin açıklamasına göre, Barberey-Saint-Sulpice köyünde yerel saatle 07.50'de bir tren ile tır çarpıştı; ulusal basındaki haberlere göre sürücüler de dahil 13 kişi yaralandı. SNCF, Troyes-Romilly-sur-Seine hattında seferlerin durdurulduğunu bildirdi.
Fransa'nın Aube ilinde bir tren ile tırın çarpışması sonucu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Aube Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aube iline bağlı Barberey-Saint-Sulpice köyünde yerel saatle 07.50'de bir trenle bir tır çarpıştı.
Kazanın ardından kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Fransız demir yolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, trenin geçtiği Troyes ve Romilly-sur-Seine kentleri arasındaki demir yolu hattında seferler durduruldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, kazada araçların sürücüleri de dahil 13 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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