Fransa'nın Ulusal Bayramı Töreni - Son Dakika
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Fransa'nın Ulusal Bayramı Töreni

Fransa\'nın Ulusal Bayramı Töreni
14.07.2026 14:53
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Paris'te yapılan askeri geçit töreninde Cumhurbaşkanı Macron ve Zelenskiy onur konuğu oldu.

Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla başkent Paris'te geleneksel askeri tören düzenlendi.

Ulusal bayram kapsamında her yıl Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde organize edilen geleneksel askeri geçit töreni için cadde araç trafiğine kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron, Başbakan Sebastien Lecornu, Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in yanı sıra Gönüllüler Koalisyonu'na üye birçok devletin liderinin katıldığı törende Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "onur konuğu" olarak yer aldı.

Zelenskiy törene gelirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer dahil koalisyona üye devlet liderleri tarafından alkışlandı.

Fransız milli marşı "La Marseillaise"in okunduğu törende, Ukrayna dahil koalisyon ülkelerinden 500 kadar yabancı asker de resmi geçitte hazır bulunurken, Rafale ve Mirage 2000 tipi savaş uçakları Paris semalarında uçtu.

Törende toplam 6 bin 686 asker hazır bulunurken, 315 araç, 98 uçak, 33 helikopter ve 193 at da yer aldı.

Bu yıl "Avrupa'nın stratejik uyanışı" teması altında düzenlenen törene vatandaşlar, talepleri üzerine yerel makamlar tarafından kendilerine iletilen karekod ile katıldı.

Gelecek yıl göreve veda edecek olan Macron, 14 Temmuz Ulusal Bayramı'ndaki askeri geçit törenine son kez cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldı.

Macron, dün Paris'teki askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada Fransızların ve Avrupalıların kanları pahasına "özgürlüğü" ve "hukuku" savunmaya hazır olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın Ulusal Bayramı Töreni - Son Dakika

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