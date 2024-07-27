Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken tren hatlarına güvenlik önlemleri aldı - Son Dakika
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Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken tren hatlarına güvenlik önlemleri aldı

Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı engellemek amacıyla ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Vergriete, ülkede dün tren hatlarına yönelik kundaklamaların ardından demiryolu ağının güvenliğinin ve gözetiminin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti. Demir yolu ağının gözetlenmesi için binden fazla çalışan ve 250 güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyleyen Vergriete, ayrıca jandarma helikopterleri ile 50 dronun da aynı amaçla seferber edildiğini açıkladı. Tren seferlerinde yarın aksamaların yaşanabileceğini öngördüklerini ifade eden Vergriete, 29 Temmuz'dan itibaren seferlerin normale döneceğini belirtti. Kundaklamalar hakkında istihbarat servislerinden herhangi bir uyarı almadıklarını kaydeden Vergriete, Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'in bağlı olduğu İle-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak için 5 milyon avro harcadıklarını açıkladı.

27.07.2024 21:41
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Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı engellemek amacıyla ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Vergriete, LCI kanalına yaptığı açıklamada, ülkede dün tren hatlarına yönelik kundaklamaların ardından demiryolu ağının güvenliğinin ve gözetiminin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtirken, alınan ek güvenlik tedbirlerini anlattı.

Demir yolu ağının gözetlenmesi için binden fazla çalışan ve 250 güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyleyen Vergriete, ayrıca jandarma helikopterleri ile 50 dronun da aynı amaçla seferber edildiğini açıkladı.

Vergriete, bu tedbirlerin, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı önlemek amacıyla alındığını belirterek, "Teyakkuz halinde olduğumuz için olağanüstü önlemler harekete geçirdik." ifadesini kullandı.

Tren seferlerinde yarın aksamaların yaşanabileceğini öngördüklerini ifade eden Vergriete, 29 Temmuz'dan itibaren seferlerin normale döneceğini belirtti.

Vergriete, tren hatlarının kundaklanmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olayın faillerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Kundaklamalar hakkında istihbarat servislerinden herhangi bir uyarı almadıklarını kaydeden Vergriete, Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'in bağlı olduğu İle-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak için 5 milyon avro harcadıklarını açıkladı.

Dün, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti.

Kaynak: AA

Jandarma, Fransa, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken tren hatlarına güvenlik önlemleri aldı - Son Dakika

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