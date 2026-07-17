Fransa, Rusya'nın Siber Faaliyetlerini Kınadı

Fransa, "ülkeye yönelik kötü niyetli siber faaliyetler düzenlendiği" gerekçesiyle Rusya'nın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Fransa'da yürüttüğü kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınamak amacıyla bu ülkenin Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu siber faaliyetler arasında özellikle Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) 16. Merkezi tarafından yapılan faaliyetlerin olduğu, Rus Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa bağlı Kıta Avrupası Direktörü tarafından karşılandığı ifade edildi.

"Çok sayıda Avrupalı ortağımızı da hedef alan bu faaliyetler kabul edilemez ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesine yakışmıyor." denilen açıklamada, Fransa'nın kendisini hedef alan istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanmaya kararlı olduğu ifade edildi.

Avrupalı ülkeler, Rusya'nın siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 13 Temmuz'da Rusya'nın "onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla geniş çaplı siber saldırı kampanyaları" yürüttüğünü belirtmişti.

Bu saldırılara tepki gösteren Barrot, gelecek günlerde Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ifade etmişti.

Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma da yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4 yıl geride kalırken, Avrupalı ülkeler, savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.