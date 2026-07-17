Fransa, Rusya'nın Siber Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Rusya'nın Siber Faaliyetlerini Kınadı

17.07.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetleri nedeniyle Rus Maslahatgüzarını çağırdı.

Fransa, "ülkeye yönelik kötü niyetli siber faaliyetler düzenlendiği" gerekçesiyle Rusya'nın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Fransa'da yürüttüğü kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınamak amacıyla bu ülkenin Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu siber faaliyetler arasında özellikle Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) 16. Merkezi tarafından yapılan faaliyetlerin olduğu, Rus Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa bağlı Kıta Avrupası Direktörü tarafından karşılandığı ifade edildi.

"Çok sayıda Avrupalı ortağımızı da hedef alan bu faaliyetler kabul edilemez ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesine yakışmıyor." denilen açıklamada, Fransa'nın kendisini hedef alan istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanmaya kararlı olduğu ifade edildi.

Avrupalı ülkeler, Rusya'nın siber saldırılar düzenlediğini ileri sürüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 13 Temmuz'da Rusya'nın "onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla geniş çaplı siber saldırı kampanyaları" yürüttüğünü belirtmişti.

Bu saldırılara tepki gösteren Barrot, gelecek günlerde Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ifade etmişti.

Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma da yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4 yıl geride kalırken, Avrupalı ülkeler, savaş nedeniyle yaptırım uyguladıkları Rusya'nın Avrupa'da kamuoyunu ve seçimleri etkilemek için siber saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, Savunma, Güncel, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Rusya'nın Siber Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus’a transfer oldu Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 20:55:11. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa, Rusya'nın Siber Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.