Fransa Spor Bakanı Sen Nehri'nde Yüzdü

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Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 13 gün kala yüzme müsabakalarının yapılması beklenen Sen Nehri'nde yüzdü.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Paris'ten geçen Sen Nehri'nin uluslararası spor etkinliğinin açılışı ve yüzme müsabakaları için kullanılması bekleniyor.

Sen Nehri'nin sudaki bakteri seviyesi nedeniyle yüzmeye elverişli olup olmayacağı konusu gündemdeyken, Spor Bakanı Oudea-Castera Olimpiyatlar'ın açılışına 13 gün kala nehirde yüzdü.

Oudea-Castera, Sen Nehri'ne atladığı anlara ait görüntüleri X hesabından "Sözümü tuttum. Paris 2024'te bayrak taşıyıcı rolünü kutlayan Paralimpik triatlon şampiyonumuz Alexis Hanquinquant ile birlikte!" mesajıyla paylaştı.

O anlara ait BFMTV kanalında canlı yayında verilen görüntülere göre, Sen Nehri'ne girmeye çalıştığı sırada Oudea-Castera'nın ayağı kaydı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş fakat bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

Çevre örgütü Surfrider Foundation, nisanda, Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde bakteri kirliliği gerekçesiyle nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtmiş, Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini aktarmıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, temiz olduğunu göstermek amacıyla 23 Haziran'da Sen Nehri'nde yüzeceğini duyurmuş ancak bu vaadini o tarihte gerçekleştirmemişti. Hidalgo'nun 17 Temmuz'da Sen Nehri'nde yüzmesi bekleniyor.