Fransa, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmettiği kararın ardından bu ülkedeki durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplantı düzenlemesi talebinde bulunacak.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, UAD tarafından verilen kararların taraflar için nihai ve zorunlu olduğunu ve uluslararası hukuka tamamen saygı duyulması için uygulanması gerektiğini hatırlatıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın BMGK'nin Myanmar'daki durum hakkında toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunacağı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 94. maddesine göre, bir davada taraflardan biri üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyorsa, BMGK'den UAD'nin bir kararını uygulatmak için tedbirler almasının talep edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Fransa, uluslararası hukuka bağlılığını ve Birleşmiş Milletlerin başat yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanına sarsılmaz desteğini bir kez daha ifade ediyor." denilerek, Myanmar'daki durumun 2021'deki darbe sonrası ciddi şekilde kötüleştiği kaydedildi.

Bu ülkenin durumuyla ilgili son derece endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Myanmar'da son 5 yılda yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 4 milyon kişinin ise yerinden edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'daki krizin çözümüne yönelik 5 maddelik mutabakatını desteklediği bildirilirken, "Arakanlılar dahil siviller, devam eden bu şiddetin ve insani yardıma erişim eksikliğinin ilk mağdurları." denildi.

UAD, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti.