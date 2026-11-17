Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rus makamlarının iddiasının aksine ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na taraf olmadığını belirtti.

Barrot, konuk olduğu France 5 kanalında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan katıldığına" yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Fransa'nın söz konusu savaşa taraf haline gelip gelmediğine ilişkin soruya Barrot, "Elbette Ukrayna'da (savaşın) tarafı değiliz ve taraf olmaya niyetimiz yok. Ancak Ukrayna ordusunu ve direnişini destekliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Barrot, Ukrayna halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, demokrasi ve Avrupalıların güvenliği için mücadele verdiğini belirterek, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alanda eğitmenler ve savunma ekipmanlarının bakımından sorumlu personel gönderdiğini kaydetti.

Fransa'nın çoğunlukla Polonya'da, cephe hattından oldukça uzakta Ukraynalı askerlere eğitim verdiğine işaret eden Barrot, "Bu hiçbir şekilde askeri bir müdahale teşkil etmiyor çünkü cephe hattının oldukça gerisinde eğitim ve bakım operasyonları söz konusu." şeklinde konuştu.

Barrot, bu operasyonların sınırlı ölçekte yapıldığını savunarak, Fransa'nın savaşa herhangi bir şekilde katılmadığını değerlendirdi.

Bölgedeki Fransız askerlerinin hedef alınması için herhangi bir neden olmadığını ve güvenliklerinin teminat altına alındığını söyleyen Barrot, Ulusal Birlik (RN) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in iktidara gelirse Ukrayna'ya yardımları keseceği yönündeki taahhüdünü, "Marine Le Pen, esasen Avrupa'nın ve Fransa'nın halihazırda kaybettiğini düşünüyor ve teslim olmaya hazır." şeklinde yorumladı.

Barrot, 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, iltica başvuruları reddedilenlerin Ruanda'da kurulacak merkeze gönderilmesi üzerinde anlaşmasına da değinerek, bu tarz merkezlerin düzensiz göç meselesini çözmek için etkisiz olduğunu savundu.

Bu tür merkezlerin AB'nin üzerine kurulduğu ilkelere aykırı olduğunun altını çizen Barrot, Avrupa kıtası üzerinde sürgün kampları bulunması ihtimalini ortadan kaldırmak için AB'yi kurduklarına işaret etti.

Barrot, ülkede alım gücü krizi yaşandığını söyleyerek, Fransa'da 10 milyondan fazla yoksul bulunduğunu kaydetti.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ise başkent Paris'te Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki Fransız askerlerinin doğrudan savaşa katıldığını iddia etmenin saçma olduğunu ifade etti.

Fransız kamu radyosu Radio France Internationale (RFI), Fransız askeri personelinin aylardır Ukrayna'da gizli destek misyonu yürüttüğünü iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'da Fransız askerlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu artık Ukrayna'ya destek değil, savaşa doğrudan katılım." ifadesini kullanmıştı.