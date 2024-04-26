Fransa ve Almanya, ortak muharebe tankı üretimi için anlaşma imzaladı

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Fransa ile Almanya arasında ortak muharebe tankı üretimine ilişkin "sorumluluk paylaşım anlaşmasının" imzalandığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, iki liderin "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesinde endüstriler arası sorumluluk paylaşımını düzenleyen anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Böylece Almanya ile Fransa arasında üzerinde aylardır müzakerelerin sürdüğü MGCS Projesi'nin ilk aşamasına ilişkin anlaşma yapılmış oldu.

Lecornu, projenin tamamını kapsayan ayrıntılı sözleşmenin, gelecek yılın başında nihayete ereceğini kaydetti.

Bakan Lecornu, üretimi hedeflenen tankın, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2'lerin modernize edilmiş hali değil ileri teknolojiyle donatılmış, tamamen yeni bir model olacağını belirtmişti.