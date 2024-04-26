Fransa ve Almanya, ortak muharebe tankı üretimi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Fransa ve Almanya, ortak muharebe tankı üretimi için anlaşma imzaladı

Fransa ve Almanya, ortak muharebe tankı üretimi için anlaşma imzaladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile Paris'te bir araya gelerek, ortak muharebe tankı üretim projesi olan Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS) için endüstriler arası sorumluluk paylaşımını düzenleyen anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma, Fransa ve Almanya arasında üzerinde aylardır süren müzakerelerin sonucunda gerçekleşti ve projenin tamamını kapsayan ayrıntılı sözleşme gelecek yılın başında tamamlanacak. Üretimi hedeflenen tank, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2'lerin modernize edilmiş hali değil, tamamen yeni bir model olacak.

26.04.2024 15:07
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Fransa ile Almanya arasında ortak muharebe tankı üretimine ilişkin "sorumluluk paylaşım anlaşmasının" imzalandığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, iki liderin "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesinde endüstriler arası sorumluluk paylaşımını düzenleyen anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Böylece Almanya ile Fransa arasında üzerinde aylardır müzakerelerin sürdüğü MGCS Projesi'nin ilk aşamasına ilişkin anlaşma yapılmış oldu.

Lecornu, projenin tamamını kapsayan ayrıntılı sözleşmenin, gelecek yılın başında nihayete ereceğini kaydetti.

Bakan Lecornu, üretimi hedeflenen tankın, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2'lerin modernize edilmiş hali değil ileri teknolojiyle donatılmış, tamamen yeni bir model olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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