Fransa ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki durumu görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda bölgedeki durumu görüştü.

Colonna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ı telefonla aradığını belirtti.

İranlı mevkidaşına bölgedeki çatışma riskinin hiç daha önce bu kadar yüksek olmadığını söylediğini kaydeden Colonna, "İran ve yandaşları, hemen istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermeli. Gerilimin tırmanmasından kimse kazançlı çıkmayacak." ifadesini kullandı.