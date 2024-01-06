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Fransa ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki durumu görüştü - Son Dakika
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Fransa ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki durumu görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı telefonla arayarak bölgedeki durumu ele aldı. Colonna, İran ve yandaşlarının istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti ve gerilimin tırmanmasının kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

Fransa ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki durumu görüştü
06.01.2024 - 20:31,
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda bölgedeki durumu görüştü.

Colonna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ı telefonla aradığını belirtti.

İranlı mevkidaşına bölgedeki çatışma riskinin hiç daha önce bu kadar yüksek olmadığını söylediğini kaydeden Colonna, "İran ve yandaşları, hemen istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermeli. Gerilimin tırmanmasından kimse kazançlı çıkmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki durumu görüştü - Son Dakika
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