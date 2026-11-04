Fransız Bakan Barrot, ABD ara seçimlerini demokrasinin ayakta olduğunun kanıtı gördü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'de Demokratların zafer ilan ettiği ara seçimlere ilişkin "demokrasi için çok iyi bir haber" yorumunu yaptı.

Bakan Barrot, Ulusal Meclis'te hükümete soru faslında ABD'de Demokratların üstünlüğüyle sonuçlanan seçime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rekor düzeydeki katılımla gerçekleşen seçimlerin "Amerikan demokrasisinin sapasağlam ayakta" olduğunu gösterdiğini belirten Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Demokratların zaferini kabul ettiğini kaydetti.

Barrot, "(Seçim) Sonuçları ne tartışmaya açık ne de itiraz eden var. ABD Başkanı'nın (Donald Trump) bizzat kendisi Demokrat adayların sergilediği üstün performansı kabul etti ve onayladı. Dolayısıyla bu, Amerikan demokrasisi adına çok iyi bir haber." diye konuştu.