Fransız balıkçıların akaryakıt eylemi Frontignan'a sıçradı, 100 balıkçı barikat kurdu - Son Dakika
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Fransız balıkçıların akaryakıt eylemi Frontignan'a sıçradı, 100 balıkçı barikat kurdu

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Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçıların dün Fos-sur-Mer'de başlayan eylemleri, yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Frontignan kentine sıçradı. Yaklaşık 100 balıkçı, Frontignan'daki petrol deposu önünde barikatı ateşe verdi; depoya giremeyen yakıt tankerleri dışarıda bekliyor.

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarına karşı çıkan balıkçıların dün Fos-sur-Mer kentinde başlayan eylemleri, Frontignan kentinde devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, balıkçıların dün ülkenin güneyindeki Fos-sur-Mer kentinde akaryakıt artışlarına karşı başlattığı eylem, yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Frontignan kentine de sıçradı.

Akdeniz'de faaliyet gösteren ve hükümetin artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesini isteyen yaklaşık 100 balıkçı sabaha karşı Frontignan'daki petrol deposunun önünde toplandı.

Balıkçılar, deponun önünde farklı eşyalarla oluşturdukları barikatı ateşe verdi.

Dışarıda bekleyen yakıt tankerleri, kurulan barikat nedeniyle depoya giremedi.

Balıkçılar, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini??????? belirtti.

Fransız balıkçılar, dün Fos-sur-Mer kentinde başka bir petrol deposunun girişini kapatırken meslektaşları ise güneydeki Sete limanında bir feribotun yola çıkmasını engellemişti.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın önde gelen balık üreticilerinden Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere, çok sayıda iş grubunu??????? olumsuz etkiledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardımları devreye koymuş ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız balıkçıların akaryakıt eylemi Frontignan'a sıçradı, 100 balıkçı barikat kurdu - Son Dakika

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