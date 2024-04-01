Fransız Çikolatacılar, Artan Fiyatlara Rağmen Paskalya Satışlarından Umutlu

Güncel

ÇEKİM ZAMANI: 30 Mart 2024

1. Çikolata yumurtaları yapımından çeşitli görüntüler

Fransız çikolatacılar, artan çikolata fiyatlarına rağmen Paskalya tatilindeki satışlardan umutlu.

Fransız çikolata ustası Julien, Saint-Etienne yakınlarındaki bir çikolata fabrikasında birkaç gündür aralıksız çalışarak yılın en önemli satış sezonlarından birine hazırlanıyor.

"Kalıplar kirli değil. Birkaç gündür hiç durmadan kalıp yaptığımız için iyi bir çikolata tabakasıyla kaplanmış durumdalar."

"Bir yılda neredeyse beş ton çikolata kullanıyoruz, bunun büyük bir kısmını Paskalya ve Noel için kullanıyoruz. Bunlar bizim için en önemli iki dönem."

Dünya genelinde kakao üretiminin azalması nedeniyle çikolatanın fiyatı yükseliyor.

Paskalya Bayramı bu yıl 31 Mart'a denk geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Saint-Etienne'den bildiriyor.(XHTV)