Fransız Gümrük Memurları İngiliz Paraşütçüleri Pasaport Kontrolünden Geçirdi - Son Dakika
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Fransız Gümrük Memurları İngiliz Paraşütçüleri Pasaport Kontrolünden Geçirdi

Fransız Gümrük Memurları İngiliz Paraşütçüleri Pasaport Kontrolünden Geçirdi

Fransız gümrük memurları, Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Sannerville köyüne inen İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolünden geçirdi. Binlerce kişi tarafından izlenen etkinlikte, köyde kurulan masalarda bekleyen gümrük memurları, Fransa topraklarına adım atan İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolüne tabi tuttu.

05.06.2024 21:23
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Fransız gümrük memurları, Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Sannerville köyüne inen İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolünden geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü nedeniyle ülkenin kuzeyinde Sannerville köyüne paraşütçü komandolar indi.

Binlerce kişi, aralarında 40 Belçikalı, 30 Amerikalı ve 274 İngilizin olduğu 400 kadar paraşütçü komandonun katılımıyla Sannerville'de düzenlenen etkinliği izledi.

Köyde açık alanda kurdukları masalarda bekleyen gümrük memurları, Fransa topraklarına adım atan İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolüne tabi tuttu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Gümrük Memurları İngiliz Paraşütçüleri Pasaport Kontrolünden Geçirdi - Son Dakika

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