Fransa'da hukukçular, erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu - Son Dakika
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Fransa'da hukukçular, erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Fransa\'da hukukçular, erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi\'ne başvurdu

Fransa'da birçok hukukçu ve seçim hukuku uzmanı, Cumhurbaşkanı Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin Anayasa Mahkemesi'ne taşındığını bildirdi. Kararnamenin iptali için yapılan başvuru sonucunda seçimlerin iptal edilme veya ertelenme ihtimali bulunuyor.

11.06.2024 21:43
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Fransa'da hukukçular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, birçok hukukçu ve seçim hukuku uzmanı, Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Resmi Gazete'de 10 Haziran'da yayımlanan kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Bu hukuki sürecin sonunda, seçimler iptal edilebilir veya ertelenebilir.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ismi belirtilmeyen eski üst düzey bir devlet memuru, bu kadar kısa bir sürede seçimle ilgili bazı yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını, bunun oylamanın şeffaflığı hakkında soru işaretleri uyandırdığını belirtti.

Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da hukukçular, erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu - Son Dakika

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