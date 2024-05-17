Fransız İş ve Sanat Dünyasından Filistin Devletini Tanıma Çağrısı - Son Dakika
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Fransız İş ve Sanat Dünyasından Filistin Devletini Tanıma Çağrısı

Fransız İş ve Sanat Dünyasından Filistin Devletini Tanıma Çağrısı

Fransa'da iş ve sanat dünyasından bazı isimler, Filistin devletini tanıma çağrısı yaparak, Orta Doğu'da yeni bir tarihi sürecin ilk adımının atılmasını vurguladı. Bir grup entelektüel ve şirket yöneticisinin yayımladığı ortak bildiride, Filistin'in daha fazla beklemeden tanınması gerektiği ve Fransa'nın bu konuda temel bir rol üstlenebileceği ifade edildi. Ayrıca, İsrail saldırılarının Filistin ve İsrail halkları arasında büyüyen bir kırılmaya yol açtığı ve Filistinli masum sivillerin bu durumda bedel ödeyen taraf olduğu belirtildi. İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya da doğru koşullar oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

17.05.2024 18:59
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Fransa'da iş ve sanat dünyasından bazı isimler, Fransız hükümeti ve uluslararası topluma, Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Le Monde'un haberine göre, yazar Nadia Benjelloun ve barış aktivisti Ofer Bronchtein'in öncülüğünde bir grup entelektüel ve şirket yöneticisi, yayımladıkları ortak bildiride, Filistin devletini "daha fazla beklemeden" tanımanın, Orta Doğu'da yeni bir tarihi sürecin ilk adımını oluşturacağını vurguladı.

Bildiride, Birleşmiş Milletlerde (BM) temsil edilen 193 devletin 138'inin Filistin'i tanıdığı hatırlatılarak başta Avrupalı devletler olmak üzere, diğer devletlerin de Filistin'i tanımasında Fransa'nın "temel bir rol" üstlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının Filistin ve İsrail halkları arasında "büyüyen bir kırılmaya" yol açtığı kaydedilen bildiride, Filistinli masum sivillerin, bu kırılmada bedel ödeyen taraf olduğu vurgulandı.

Bildiride, İsrail-Filistin meselesinin çözümünün Orta Doğu'da istikrarın kalbini oluşturduğu ve çözüm için "güç ve kararlılıkla" hareket etme zamanının geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın ülkesi için "tabu" olmadığını belirtmişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 22 Mart'ta, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız İş ve Sanat Dünyasından Filistin Devletini Tanıma Çağrısı - Son Dakika

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