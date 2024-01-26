Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi

Fransa'da muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbire hükmetmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.

Ülkedeki muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, UAD'nin, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı almasını X sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamalarla değerlendirdi.

Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, UAD'nin İsrail'e yönelik tedbir kararıyla, Filistinli sivillerin ciddi şiddete maruz kaldığını tanımış olduğunu ve bu şiddeti durdurmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine sorumluluk yüklediğini ifade etti.

UAD'nin bu kararla, Gazze'de soykırım riski bulunduğunu kaydettiğini belirten Melenchon, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalayan tüm ülkelerin mahkemenin kararlarını uygulatmak için harekete geçmesini istedi.

Melenchon, "Fransa, Filistinli sivilleri korumak için harekete geçmek zorunda." ifadesini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Mathilde Panot da, UAD'nin bugün aldığı kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Netanyahu artık savaş suçlarından ötürü uluslararası adalet karşısında hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

Panot, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep etti.

Muhalif milletvekili Elsa Faucillon, UAD'nin kararının Gazze Şeridi'nde soykırım riski olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, "Gazze halihazırda insanlık için bir mezarlık." vurgusunu yaptı.

Faucillon, Paris yönetimini, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgedeki katliamın son bulması için elinden geleni yapmaya çağırdı.

Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi de UAD'nin tarihi bir karar verdiğinin altını çizerek, "İsrailli yöneticilerin (Gazze'de) soykırım niyeti olduğu hakkında şüphe kalmadı. Fransa, adaletin yanında olmalı, İsrail'e silah satışlarını durdurmalı ve Gazze'deki durumla ilgili UAD'ye başvurmalı." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.