 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi

Fransa'da muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbire hükmetmesini 'tarihi bir karar' olarak niteledi. Muhalif siyasetçiler, UAD'nin tedbir kararıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti durdurması ve uluslararası adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Fransa'nın Filistinli sivilleri korumak için harekete geçmesi ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi
26.01.2024 - 21:49,
Abone Ol

Fransa'da muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbire hükmetmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.

Ülkedeki muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, UAD'nin, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı almasını X sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamalarla değerlendirdi.

Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, UAD'nin İsrail'e yönelik tedbir kararıyla, Filistinli sivillerin ciddi şiddete maruz kaldığını tanımış olduğunu ve bu şiddeti durdurmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine sorumluluk yüklediğini ifade etti.

UAD'nin bu kararla, Gazze'de soykırım riski bulunduğunu kaydettiğini belirten Melenchon, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalayan tüm ülkelerin mahkemenin kararlarını uygulatmak için harekete geçmesini istedi.

Melenchon, "Fransa, Filistinli sivilleri korumak için harekete geçmek zorunda." ifadesini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Mathilde Panot da, UAD'nin bugün aldığı kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Netanyahu artık savaş suçlarından ötürü uluslararası adalet karşısında hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

Panot, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep etti.

Muhalif milletvekili Elsa Faucillon, UAD'nin kararının Gazze Şeridi'nde soykırım riski olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, "Gazze halihazırda insanlık için bir mezarlık." vurgusunu yaptı.

Faucillon, Paris yönetimini, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgedeki katliamın son bulması için elinden geleni yapmaya çağırdı.

Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi de UAD'nin tarihi bir karar verdiğinin altını çizerek, "İsrailli yöneticilerin (Gazze'de) soykırım niyeti olduğu hakkında şüphe kalmadı. Fransa, adaletin yanında olmalı, İsrail'e silah satışlarını durdurmalı ve Gazze'deki durumla ilgili UAD'ye başvurmalı." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız muhalif siyasetçiler, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı tedbir kararını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement