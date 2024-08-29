Fransızlar, Macron'un azledilmesine destek veriyor

Güncel

Fransa'da yapılan anket, halkın yüzde 49'unun, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin erken genel seçimlerde Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu olan sol ittifaktan başbakan atamayı reddeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u azletme girişimine destek verdiğini gösterdi.

Fransızlar, erken genel seçimlerin ardından geçen iki ayda hala yeni hükümetin kurulamadığı ülkedeki siyasi tablodan Macron'u sorumlu tutuyor.

Solcu ittifakın seçimlerde elde ettiği başarıya rağmen Macron'un solun ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmesi, başta ittifakın en büyük partisi LFI olmak üzere sol camiada "demokrasi karşıtı darbe" olarak niteleniyor.

Elabe anket şirketi tarafından Fransız yayın kanalı BFMTV için yapılan ankete göre Macron'un, Castets'i başbakanlığa getirmeyeceğini bildirmesi üzerine, cumhurbaşkanının azledilmesi için Ulusal Mecliste "yasal süreç" başlatacağını duyuran LFI'nin bu girişimine Fransızların yüzde 49'u destek verdi.

Solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakına oy verenlerin yüzde 64'ü, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve ortaklarına oy verenlerin yüzde 50'si, Macron'un azledilmesine yönelik gensoru önergesinin sunulmasından yana görüş bildirdi.

Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 47'si, Castets'in başbakanlığa getirilmemesini "demokrasinin inkarı" olarak değerlendirdi.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 74'ü, Macron'un görevden alınması için verilecek gensoru önergesinin başarılı olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Fransa'da gensoru önergesi, 577 milletvekilinin olduğu Ulusal Mecliste çoğunluğun desteğini alırsa kabul ediliyor.

Ülkede 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından yaklaşık iki aydır hükümet kurma süreci devam ediyor.

Macron, 26 Ağustos'ta solcu Castets'i başbakan atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini bildirmişti.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız Anayasası'na göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.