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Frenleri Tutmayan Araç İnşaatın Tel Örgülerine Çarptı - Son Dakika
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Frenleri Tutmayan Araç İnşaatın Tel Örgülerine Çarptı

PENDİK'te frenleri tutmayan hafif ticari araç, inşaatın kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Frenleri Tutmayan Araç İnşaatın Tel Örgülerine Çarptı
20.01.2024 - 02:45,  Güncelleme: 02:47
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PENDİK'te frenleri tutmayan hafif ticari araç inşaatın kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Sergi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 KGJ 35 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sokak üzerinde yolcu bıraktıktan sonra kontağı kapalı şekilde yokuş aşağıya inmeye başladı. Freni tutmayan hafif ticari aracın direksiyonu kitlenirken yolun sağındaki tellere çarparak durabildi. Hafif ticari aracı inşaat alanına düşmekten tel örgüler kurtardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, hafif ticari aracı halat ile bağlayarak mahalle sakinleri ile birlikte bulunduğu yerden çıkarttı. Mahalle sakinlerinden İsmail Türk, "Burada arabadan birisini indirdiler, indirdikten sonra arabayı stop ettiler. Stop ettikten sonrada arabadan indirdikleri kişiyi biri eve götürdü. O arada da bunlar arabayı çalıştırmadan devam ettiler. Devam edince, anladığım kadarıyla fren şişti, tutmadı. Yaralı yok" diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: DHA
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