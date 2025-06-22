FSM Köprüsü Skolyoz İçin Yeşil Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl haziran ayı "Skolyoz Farkındalık Ayı", haziranın üçüncü cumartesi günü de "Skolyoz Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda FSM Köprüsü bu akşam yeşil renkle aydınlatıldı.