FSM Köprüsü Yeşilay Haftası İçin Aydınlatıldı

İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında İstanbul'da başlatılan farkındalık çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.
Köprüye ayrıca Yeşilay bayrakları asıldı.
