Ftiotis Limogardi'deki otluk alanda çıkan yangına iki söndürme uçağı sevk edildi

Ftiotis Limogardi'deki otluk alanda çıkan yangına iki söndürme uçağı sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Ftiotis kentine bağlı Limogardi bölgesindeki otluk alanda yangın çıktığını duyurdu. İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye iki yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Yunanistan'ın Ftiotis kentindeki otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Ftiotis kentine bağlı Limogardi bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek için bölgeye iki yangın söndürme uçağı gönderildi.
Yunanistan'da yaz ayları boyunca onlarca yangın çıkmış, 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yanmıştı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?