Fuat Başar\'dan 50. Yıl Sergisi

Şair, hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın sanat hayatının 50. yılına ithafen Erzurum'da "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde, Başar'ın sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi Erzurum Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fuat Başar, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın insanı genç tuttuğunu belirterek, "Kendimi genç hissediyorum. Sanat, insanı genç tutuyormuş. İçinizde kendini yaşlı hisseden varsa sanatla yeterince ilgilenmediğini düşünüyorum." dedi.

Öğrenci yetiştirmenin ve birikimi gelecek kuşaklara aktarmanın sanatın en önemli taraflarından biri olduğunu kaydeden Başar, kentin tarih boyunca önemli bir ilim ve kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Başar, şunları kaydetti:

"Erzurum yetiştirdiği önemli isimlerle sanat ve kültür hayatına katkı sunmuştur. Öğrenci yetiştirmek, yalnızca eser üretmekten ibaret olmayan sanat anlayışının en önemli parçalarından biridir. Sanat aynı zamanda birikimi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Sergimize gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Sabah saatlerinde bir annenin 4 yaşındaki çocuğunu sergiyi gezmek ve bizlerle tanışmak için getirmesi beni ayrıca duygulandırdı. Farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin olması da mutluluk verici."

Açılışa, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin ile vatandaşlar katıldı.

Sergi, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.