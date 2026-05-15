Fuat Başar'dan 50. Yıl Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuat Başar'dan 50. Yıl Sergisi

Fuat Başar\'dan 50. Yıl Sergisi
15.05.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuat Başar, sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla Erzurum'da sergi açtı; sanatın genç tuttuğunu vurguladı.

Şair, hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın sanat hayatının 50. yılına ithafen Erzurum'da "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde, Başar'ın sanat hayatının 50. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi Erzurum Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fuat Başar, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın insanı genç tuttuğunu belirterek, "Kendimi genç hissediyorum. Sanat, insanı genç tutuyormuş. İçinizde kendini yaşlı hisseden varsa sanatla yeterince ilgilenmediğini düşünüyorum." dedi.

Öğrenci yetiştirmenin ve birikimi gelecek kuşaklara aktarmanın sanatın en önemli taraflarından biri olduğunu kaydeden Başar, kentin tarih boyunca önemli bir ilim ve kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Başar, şunları kaydetti:

"Erzurum yetiştirdiği önemli isimlerle sanat ve kültür hayatına katkı sunmuştur. Öğrenci yetiştirmek, yalnızca eser üretmekten ibaret olmayan sanat anlayışının en önemli parçalarından biridir. Sanat aynı zamanda birikimi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Sergimize gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Sabah saatlerinde bir annenin 4 yaşındaki çocuğunu sergiyi gezmek ve bizlerle tanışmak için getirmesi beni ayrıca duygulandırdı. Farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin olması da mutluluk verici."

Açılışa, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin ile vatandaşlar katıldı.

Sergi, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuat Başar'dan 50. Yıl Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:43:48. #7.13#
SON DAKİKA: Fuat Başar'dan 50. Yıl Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.