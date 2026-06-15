(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Parti Sözcüsü Fuat Geçen'i Genel Başkan Vekilliği görevine atadı.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Parti Sözcümüz Fuat Geçen'i Genel Başkan Vekilliği görevine atamıştır. Partimize hayırlı olsun dileklerimizle; Sayın Geçen'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Güncel › Fuat Geçen Genel Başkan Vekili Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?