Fuat Sezgin 8. Yılında Anıldı

İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla öncü bir rol oynayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 8. yılında Gülhane Parkı'nda bulunan kabri başında anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından düzenlenen anma töreni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Kurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Abdurrahman Özdemir'in dua yapmasının ardından törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sömürgeciliğin bir ülke üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Şu anda Rami Kütüphanesi'nde devam eden bir sergi var. O sergiyi ziyaret ettiğimde bir kez daha gördüm ki işgaller yalnızca toprakların ele geçirilmesiyle sınırlı değil. En büyük işgal, zihinlerin zapt edilmesi ve özgüven kaybıdır." dedi.

Bu durumun ortadan kaldırılması için Türkiye'nin önemli bir çaba ortaya koyduğunu belirten Gül, "Bu mücadelede önemli araçlara ve örnek şahsiyetlere ihtiyaç duyuyoruz. Fuat Sezgin gibi isimler bu noktada bizler için önemli bir örnek teşkil ediyor." görüşünü paylaştı.

Gül, Sezgin gibi isimlerin daha görünür hale getirilmesi ve daha iyi anlaşılmasının önemine işaret ederek, "Çünkü biliyoruz ki İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması, en kıymetli görevler arasında yer alıyor." diye konuştu.

"En büyük isteğimiz ve amacımız onun ilmini yaymaya devam etmektir"

İBTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Fuat Sezgin'in dünya çapında bir ilim insanı olduğunu vurgulayarak, "Bugün bir kez daha Fuat Sezgin'i anmak için toplandık. Biz ömrümüz vefa ettiğince her yıl onu anlamaya ve anmaya devam edeceğiz. En büyük isteğimiz ve amacımız onun ilmini yaymaya devam etmektir." dedi.

İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Engin Tuncer, Fuat Sezgin'le 7 sene birlikte çalışma imkanına eriştiğini dile getirerek, "Bu benim için büyük fırsat ve şans oldu. Yaptıklarımın bir çoğunun arkasında hocamız vardır. Ondan aldığımız terbiyeyeyle iş hayatında bulunduğum yere geldim. Biz birçok şey gibi bir işi vaktinde bitirmeyi de ondan öğrendik. Kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fuat Sezginler yetiştirecek mekanizmaları artık kurmamız ve inşa etmemiz gerekiyor"

İBTAV Kurucu Başkanı Ethem Sancak, Sezgin'in uzun yıllar yurt dışında bulunduğunu bu yüzden de ülkesinin hasretini her zaman çektiğini aktararak, şunları anlattı:

"Ben geçmişimi ararken onu buldum. Hocayı ülkemize gelmesi için ikna ettik. Kütüphane getirmek, öğrencilerle bir arada olmak gibi bazı şartları oldu. Biz de bunun sözünü verdik ve onunla çok zaman çalıştık. Cumhurbaşkanımızın 25 senede memlekete ok büyük hizmetleri olmuştur ama belki de en büyük hizmeti Fuat Sezgin'i buraya defnetmek oldu. Çünkü biz geçmişimizden, Gülhane Parkı'nda kopmuştuk. Fuat Sezgin'i buraya defnetmek yeniden bir başlangıç anlamına geliyordu."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Fuat Sezgin'in yaptıkları kadar hayalleriyle de önemli bir isim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Benim kendisinde fark ettiğim en önemli özellik hayal gücüydü. Bu onun bilim çalışmalarındaki en önemli unsurdu. Fakat bir işi başarmak için sadece hayal yetmez, ayrıca onu gerçekleştirecek bir gayrete de ihtiyaç vardır. Fuat Hocamızla çok uzun süren bir söyleşi yapmıştım ve orada görmüştüm ki o bu hayale sahipti ve bedelini de ödemeye göze almış bir isimdi. Ne yazık ki Fuat Sezgin'i biz yetiştirmedik. Bizim Fuat Sezginler yetiştirecek mekanizmaları artık kurmamız ve inşa etmemiz gerekiyor."

"Fuat Sezgin, medeniyetimizin hafızasını inşa etmeye çalışıyordu"

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Turan Gökçek, üniversite olarak Fuat Sezgin'e çok şey borçlu olduklarının altını çizerek, "Sezgin, bilim tarihinin eksik halkasını bulup, tespit etmiş bir isimdir. Bu önemli iş ona nasip olmuştur. Biz kurum olarak onun mirasını sahiplenmeye çalışıyoruz. Bunun için de üzerimizde ağır bir sorumluluk hissediyoruz. O bilim insanları için bir model teşkil etmektedir. Biz de onun bu mirasını elimizden geldiğince yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ise Sezgin'in sadece malumat toplayan bir yazar olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuat Sezgin, medeniyetimizin hafızasını inşa etmeye çalışıyordu. Bunun için 60 yılını kütüphanelerde geçirdi ve arkasında büyük bir külliyat bıraktı. Bundan dolayı hepimiz ona şükran borçluyuz. Sadece bilim tarihi değil, hadis alanında da öncü bir isimdi. Onun doktora tezi olan 'Buhari'nin Kaynakları' çalışması, çağdaş hadis tarihi alanında bir klasik hükmündedir. Hocanın hayatı büyük zorluklar içinde geçti, ülkesine hep özlem duydu. Medeniyetimiz için çok kıymetli eserler ortaya koydu. Cenab-ı Hakk'ın onun yerini dolduracak nesiller nasip etmesi en büyük temennimizdir."

Programa ayrıca İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Mücahit Yentür, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Etkinlik yemek ikramının ardından sona erdi.