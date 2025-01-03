Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. 34 kadın hakkında işlem başlatıldı.

03.01.2025 14:15  Güncelleme: 14:16
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6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunmayan 9 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı. Aralarında yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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