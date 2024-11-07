Fuji Dağı'na İlk Kar 130 Yılın En Geç Tarihinde Düştü

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TOKYO, 7 Kasım (Xinhua) -- Japonya'daki Fuji Dağı'nın zirvelerine yılın ilk karı perşembe günü düştü. Hava sıcaklıklarının alışılmadık yüksek seviyelerde seyretmesiyle ilk kar 130 yıldır ilk kez bu kadar geç yağmış oldu.

Japonya'da yayımlanan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, yıllık resmi duyuruyu yapan Kofu Yerel Meteoroloji Ofisi, ülkenin en yüksek zirvesinin yerel saatle 06.15'te karla kaplandığını görsel olarak teyit ettiklerini söyledi.

Böylece 1955 ve 2016 yıllarında 26 Ekim günü olarak kayıtlara geçen, karın yıl içinde en geç yağmaya başladığı gün rekoru kırılmış oldu ve 7 Kasım günü, 1894'te kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana karın yıl içinde en geç yağdığı tarih olarak kayda geçti.

Shizuoka ve Yamanashi vilayetlerini birleştiren 3.776 metrelik dağın zirvesinde sıcaklık yerel saatle 07.00 sularında eksi 8,4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışı çarşamba günü bazı bölgelerden görülürken, Yamanashi tarafındaki Kofu Gözlemevi bulutların görüşü engellemesi nedeniyle kar yağışını teyit edemedi.

Meteoroloji yetkilileri, dağın zirvesindeki ortalama sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ekim ayında yağışların kara dönüşmediğini belirtti.

Fuji Dağı'na genellikle 2 Ekim'de düşen ilk kar, 2023 yılında ilk kez 5 Ekim'de yağmıştı.