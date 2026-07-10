Fujimori, Meksika ile İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyor - Son Dakika
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Fujimori, Meksika ile İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyor

10.07.2026 02:42
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Peru'nun yeni Devlet Başkanı Fujimori, Meksika ile kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatmayı hedefliyor.

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Meksika ile 4 Kasım 2025'te kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak istediğini söyledi.

Başkent Lima'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere konuşan Fujimori, Meksika ile kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden normalleşmesini "son derece" istediğini belirtti.

Peru'da 28 Temmuz'da görevi devralacak Fujimori, "Kendi adıma, Peru ve Meksika arasındaki ilişkileri yeniden başlatabilmek için tüm niyet ve kararlılık mevcuttur." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ulusal Saray'daki günlük basında toplantısında Peru'nun kendileriyle diplomatik ilişkileri kestiğini hatırlattı.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun yasa dışı şekilde tutuklandığını savunan Sheinbaum, "Bu bakış açısı, bizim kendi görüşümüzdür. ve bunun kanıtları var. Bu bir uydurma ya da siyasi bir yakınlık meselesi değil, hayır. Kanıtları var. Bunun için Kongre'de ihtiyaç duyulan oy sayısına ulaşılamadı. Peru meselesi bu kadar basittir. Bizim duruşumuz budur. (Fujimori ile) bir iletişimim olmadı. Bekleyip göreceğiz. Unutmayın ki bizimle ilişkileri onlar kesti." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Peru'nun yeni hükümetine karşı ön yargıya sahip olmadıklarını belirterek, "Ancak onlar, bizim takındığımız ve üstelik sadece açıklama düzeyinde kalan, hiçbir şekilde başka bir anlama gelmeyen bu duruşumuz nedeniyle bizimle ilişkileri kesmeye karar verdiler." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Peru hükümeti, eski Peru Başbakanı Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023'te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika'nın, eski Peru Devlet Başkanı Castillo'nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fujimori, Meksika ile İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyor - Son Dakika

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