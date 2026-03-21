Futbolcu Kundakçı'nın Cinayetinde 8 Şüpheli Yakalandı
Futbolcu Kundakçı'nın Cinayetinde 8 Şüpheli Yakalandı

21.03.2026 18:09
Ümraniye'de cinayete kurban giden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı için 8 kişi gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K.(28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Yapılan incelemelerde eski kız arkadaşı olan kadının, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek silahla ateş açtığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

