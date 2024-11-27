G7'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Uyarısı

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FİUGGİ, 27 Kasım (Xinhua) -- G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Dışişleri bakanları G7 çerçevesinde düzenlenen toplantıda yaptıkları açıklamada, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını desteklediklerini belirttiler.

Gazze'deki insani durumdan duydukları endişeyi de dile getiren bakanlar, İsrail hükümetinden, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillere insani yardım gönderilmesinin önündeki engelleri kaldırması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail, başta Uluslararası İnsani Hukuk olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine her durumda tam olarak uymalı" ifadesi yer aldı.

Salı günü sona eren iki günlük toplantı Roma'nın güneydoğusundaki Fiuggi ve Anagni'de yapıldı.

G7 ülkeleri Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya'dan oluşuyor.