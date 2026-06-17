G7, Gençler İçin Güvenli Dijital Ortam Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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G7, Gençler İçin Güvenli Dijital Ortam Taahhüdünde Bulundu

17.06.2026 17:09
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G7 ülkeleri, 18 yaş altı için güvenli dijital ortam sağlama hedefiyle ortak bildiri yayımladı.

G7 ülkeleri, 18 yaş altındakiler için daha güvenli bir dijital ortam oluşturulmasına yönelik ortak bildiri yayımladı.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında G7 devlet ve hükümet başkanları gençlerin dijital ortamda korunmasına, kritik minerallerin tedarik zincirinin güvenliğine ve sürdürülebilir ve dirençli büyümeye ilişkin 3 ortak bildiriye imza attı.

G7 ülkelerinin yanı sıra Kenya, Brezilya, Mısır, Hindistan ve Güney Kore'nin destek verdiği reşit olmayanların dijital ortamlarda korunmasına yönelik ortak bildiride gençlerin eğitimleri, gelişimleri ve refahını desteklemeye yönelik çevrim içi dünya kurma taahhüdünde bulundu.

Dijital hizmet vericilerinin reşit olmayanlara güvenli, yaşlarına uygun, özel hayata saygı gösteren platformlar sunmada önemli bir rolü olduğu hatırlatılan bildiride, ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi deneyimlerini kontrol etme yetkisine sahip olması gerektiği belirtildi.

Bildiride dijital hizmetlerin gençlerin sağlığı ve gelişimi için bazı riskler oluşturabileceği vurgulanmakla birlikte bu teknolojilerin yalnızca gençlerin değil, toplumların ve ekonomilerin gelişimi için de olumlu bir rol üstlenebileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan G7 ülkeleri, Mısır, Kenya ve Güney Kore dengeli, sürdürülebilir ve dirençli büyümeye yönelik de ortak bildiri imzaladı. Bildiride ülkelerin küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı risklerle mücadelede uluslararası ortaklarla diyaloğu güçlendirmek istediği kaydedildi.

Ayrıca bildiride Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksamasının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için çatışmaların hızla çözümünün ve boğazdan herhangi bir ücret alınmadan güvenli geçişin sağlanmasının gerekli olduğu ifade edildi.

G7 ülkelerinin imzaladığı ve Avustralya'nın da destek verdiği kritik minerallerin tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin bir diğer ortak bildiride de bu zincirin ülkelerin ekonomisi ve büyümesi için stratejik öneme sahip olduğu kabul edildi.

Bildiride, kritik minerallerle ilgili kırılganlığın ve ticaret kısıtlamalarının artmasının enerji alanında tedarik zincirini çeşitlendirme ihtiyacının aciliyetini gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7, Gençler İçin Güvenli Dijital Ortam Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

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