G7 Ülkeleri, 2030'lu Yılların İlk Yarısında Kömür Kullanımını Kademeli Olarak Devre Dışı Bırakmayı Taahhüt Ediyor - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, 2030'lu Yılların İlk Yarısında Kömür Kullanımını Kademeli Olarak Devre Dışı Bırakmayı Taahhüt Ediyor

G7 ülkeleri, İtalya'nın Turin kentinde düzenlenen toplantıda kömür kullanımını 2030 ile 2035 arasında bitirmeyi taahhüt etti. İlgili ülkeler, mevcut emisyon hedeflerini tutturma konusunda ilerleme kaydetmiyor.

30.04.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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ROMA, 30 Nisan (Xinhua) -- G7 ülkeleri, 2030'lu yılların ilk yarısında kömür kullanımını kademeli olarak devre dışı bırakmak üzere taahhütte bulunmaya hazır.

Pazartesi günü yerel medyada çıkan haberlere göre, an itibarıyla iki günlük bir toplantı için İtalya'nın Turin kentinde bir araya gelen G7 ülkelerinin bakanları iklim, enerji ve çevre konulu görüşmelerde bulunuyor.

İtalya'daki Class CNBC televizyon kanalı, Salı günü taahhütlerine son şekli vermesi beklenen bakanların, kömürün enerji kaynağı olarak kullanımını bitirmek üzere 2030 ile 2035 arasında bir tarih belirlemeye odaklandığını bildirdi.

İngiltere Enerji Bakanı Andrew Bowie, toplantı sırasında haber kanalına yaptığı açıklamada, "2030'ların ilk yarısında kömürü devre dışı bırakma konusunda uzlaştık" dedi.

Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'dan oluşan G7'nin toplantılarına genellikle Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de katılıyor.

Climate Analytics adlı sivil toplum kuruluşu tarafından kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, bu ülkelerin hiçbiri 2030 yılı için belirlenen mevcut emisyon hedeflerini tutturma yolunda ilerlemiyor.

Kaynak: Xinhua

İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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