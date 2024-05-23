Gaboron\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

CAPE Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın başkenti Gaboron'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi'ne ait lezzetler tanıtıldı.
Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe, Botsvana hükümeti yetkilileri ile yerel iş, sanat, spor, basın ve kordiplomatik temsilcilerinden oluşan 50'yi aşkın davetli katıldı.
Büyükelçi Ahmet İdem Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte Tolga şefimizin hazırladığı Ege mutfağı lezzetlerini Botsvana'da tanıtma fırsatı bulduk." dedi.
Akay, katılımcıların Ege mutfağından lezzetleri çok beğendiğini aktardı.
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