Galata Köprüsü\'nde Tartışma: 2 Şüpheli Gözaltında

GALATA Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan 2 kişi ile Rus turist arasında çıkan tartışmanın ardından başlatılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan kişiler ile Rus turist arasında yaşanan tartışmaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin Rus turistle tartıştığı ve kamuya açık alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen V.A. (25) ile T.P. (38), polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 225'inci maddesi kapsamında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.