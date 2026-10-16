Galata Kulesi, meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için pembe ışıklandırıldı - Son Dakika
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Galata Kulesi, meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için pembe ışıklandırıldı

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Galata Kulesi, meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için pembe ışıklandırıldı
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Ekim ayı boyunca meme kanserine dair toplumsal bilinci artırmak için etkinlikler düzenleniyor. Bu çalışmalar kapsamında Galata Kulesi, 'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pembe ışıkla aydınlatıldı ve havadan görüntülendi.

GALATA Kulesi, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla 'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pembe renkle ışıklandırıldı.

Türkiye'de ve dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalığa ilişkin toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Galata Kulesi, 'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pembe renkle aydınlatıldı. Işıklandırılan kule havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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