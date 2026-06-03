Galata Kulesi\'nde Sıfır Atık Işık Gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde '1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası' nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde, sıfır atık temalı ışık gösterisi düzenlendi. Gösteride Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.