Galata Kulesi\'nde Sıfır Atık Teması

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, çevre temalı görseller yansıtıldı. Aydınlatma vatandaşlardan ilgi gördü.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl 'Sıfır atık hareketi insan, mekan, dönüşüm' temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde kentin simge noktalarından Galata Kulesi, sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerle aydınlatıldı. Kulenin yüzeyine yansıtılan görsellerle, atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendiği öğrenildi. Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriye ilgi gösterdi.