Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Teması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Teması

Galata Kulesi\'nde Sıfır Atık Teması
19.10.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Forumu kapsamında Galata Kulesi, çevre temalı görsellerle aydınlatıldı.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, çevre temalı görseller yansıtıldı. Aydınlatma vatandaşlardan ilgi gördü.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl 'Sıfır atık hareketi insan, mekan, dönüşüm' temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde kentin simge noktalarından Galata Kulesi, sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerle aydınlatıldı. Kulenin yüzeyine yansıtılan görsellerle, atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendiği öğrenildi. Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriye ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Teması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

18:39
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:20
Mauro Icardi’ye Serie A’dan dev talip
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:34:58. #7.11#
SON DAKİKA: Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Teması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.