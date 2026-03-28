Galata Kulesi'nin Mülkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Kaldı

28.03.2026 11:11
İstanbul'daki Galata Kulesi'nin mülkiyeti, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kaldı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin hukuki süreç tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebini reddettiği bildirildi.

Açıklamada, kule mülkiyetinin vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceği belirtilerek, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, Galata Kulesi'nin 'Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemelerde, kulenin Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer aldığı ve 1900 tarihli tapu ile 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında "Kule-i Zemin Vakfı" adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu vakfa ait bilgilerin yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmadığı, temessük kayıtları başta olmak üzere çok sayıda arşiv belgesinde de açık şekilde yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve bu tarihten itibaren kulenin, mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Galata Kulesi ve çevresi, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24 Aralık 2009 tarihli kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında ise kule, 13 Mayıs 2019'da 5100 yevmiye numarasıyla mazbut "Kule-i Zemin Vakfı" adına yeniden tescillendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, kulenin belediye adına tescili talep edildi. Ancak mahkeme, mevcut vakıf kayıtları, arşiv belgeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirme yaparak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Galata Kulesi'nin mazbut vakıf statüsünde olduğu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye devam edeceği hukuken kesinlik kazandı.

Kaynak: AA

