Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, sahadan 83-67 mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda William Frederick Cummings ve Tyrone Wallace, kaydettikleri 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Unicaja Malaga'da ise 14 sayı bulan Tyson Gregory Carter, takımı adına en fazla sayı bulan isim oldu.

SON 9 YILDA 6'NCI İSPANYOL ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 9 final maçında altıncı kez İspanyol takımı şampiyonluğa ulaştı.

ERGİN ATAMAN, DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK BİR ARADA

Karşılaşmayı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı eski başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk bir arada izledi.