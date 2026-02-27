Galatasaray, Liverpool ile Eşleşti - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool ile Eşleşti

27.02.2026 14:53
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile son 16 turunda karşılaşacak.

(ANKARA) - Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Serie A temsilcisi Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'ın rakibi de böylece belli oldu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde düzenlenen kura töreninde topları eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic çekti. Yapılan eşleşmeler sonucunda sarı-kırmızılı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, bu turdaki ilk karşılaşmasını kendi sahasında oynayacak, rövanş mücadelesi ise deplasmanda yapılacak. Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Galatasaray - Liverpool, Real Madrid - Manchester City, Paris Saint-Germain - Chelsea, Newcastle - Barcelona, Atletico Madrid - Tottenham, Atalanta - Bayern Münih, Bayer Leverkusen - Arsenal, Bodo/Glimt - Sporting CP

Kaynak: ANKA

15:25
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
