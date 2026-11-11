Gambiya'da TMV Banjul Okulu'nda fidan dikildi, Büyükelçi Gökmen de katıldı - Son Dakika
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Gambiya'da TMV Banjul Okulu'nda fidan dikildi, Büyükelçi Gökmen de katıldı

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Gambiya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında TMV Banjul Okulu bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, Büyükelçi Özgür Gökmen ve protokol üyeleriyle fidan dikip can suyu verdi.

Gambiya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gambiya Temsilciliğince fidan dikme etkinliği düzenlendi.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, TMV Banjul Okulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Özgür Gökmen, TMV Gambiya Ülke Temsilcisi Mustafa Dirier, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler, protokol üyeleriyle okul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi.

Büyükelçi Gökmen, burada yaptığı konuşmada, Gambiya'nın Türkiye için kardeş bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, tüm kurumlarıyla Gambiya'nın yanındadır." dedi.

Gökmen, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TMV Gambiya Temsilciliğine, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

TMV Gambiya Ülke Temsilcisi Dirier de ağaçlandırma bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunun ele alındığını hatırlatan Dirier, Banjul'da öğrencilerle fidan dikerek küresel iklim çabasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dirier, "Her fidan, geleceğe bırakılan bir mirastır. Öğrencilerimizin bugün diktikleri bu fidanları büyütürken sorumluluk, sabır ve doğaya saygıyı da öğreneceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

TMV olarak eğitimin yanı sıra çevre bilincinin geliştirilmesine ve Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Dirier, etkinliğe katılan Büyükelçi Gökmen ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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