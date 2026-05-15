Gamze Pamuk: Savcı Hakkında Soruşturma Başlatılması İçin Hsk'ya Şikayette Bulunuyorum
Gamze Pamuk: Savcı Hakkında Soruşturma Başlatılması İçin Hsk'ya Şikayette Bulunuyorum

15.05.2026 18:11  Güncelleme: 22:43
Eski CHP PM üyesi Avukat Gamze Pamuk, tutuklu Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinde kendisiyle ilgili iddiaların yer almasına tepki gösterdi ve savcı hakkında HSK'ya şikayette bulundu.

Eski CHP PM üyesi Avukat Gamze Pamuk, CHP'den ihraç edilen ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadelerde, hakkındaki iddiaların tutanakta yer almasına tepki gösterdi. Pamuk, savcı hakkında soruşturma açılması istemiyle HSK'ya şikayette bulunduğunu açıkladı.

Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz. Bu yapılan şey hukuk değil; yargı makamı kullanılarak siyasi infaz üretme çabasıdır."

"Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir. Ben siyaseti yakından takip eden bir hukukçuyum. Kimse bana bunun "yanlışlık" olduğunu anlatmasın. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız? Biz kadınların adını kirleterek bizi siyasetten tasfiye edeceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Boyun eğmiyorum. Susmuyorum. İtiraz ediyorum. İlgili savcı hakkında soruşturma başlatılması için avukatlarım aracılığıyla HSK'ya şikayette bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:44:01.
