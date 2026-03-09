Gana'da 1000 Yetim İçin İftar Düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ramazan dolayısıyla Gana'nın başkenti Akra'da 1000 yetim için iftar programı düzenledi.

İftar programı, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin avlusunda düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker, TİKA Gana Koordinatörü Ali Kurt'un yanı sıra çok sayıda Türk ve Ganalı davetli katıldı.

Caminin avlusunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Güngör, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleriyle farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Gana arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çeken Güngör, ramazan ayında yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

TİKA Koordinatörü Kurt da kurumun Gana'da yürüttüğü insani ve kalkınma projelerine değinerek ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Şeker ise vakfın Gana genelinde ramazan faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, 1000 yetim çocukla aynı sofrada buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

İftarın ardından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.