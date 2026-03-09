Gana'da 1000 Yetim İçin İftar Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana'da 1000 Yetim İçin İftar Düzenlendi

09.03.2026 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gana'da 1000 yetim için ramazan dolayısıyla iftar etkinliği düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ramazan dolayısıyla Gana'nın başkenti Akra'da 1000 yetim için iftar programı düzenledi.

İftar programı, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin avlusunda düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker, TİKA Gana Koordinatörü Ali Kurt'un yanı sıra çok sayıda Türk ve Ganalı davetli katıldı.

Caminin avlusunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Güngör, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleriyle farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Gana arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çeken Güngör, ramazan ayında yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

TİKA Koordinatörü Kurt da kurumun Gana'da yürüttüğü insani ve kalkınma projelerine değinerek ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Şeker ise vakfın Gana genelinde ramazan faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, 1000 yetim çocukla aynı sofrada buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

İftarın ardından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Aziz Mahmud Hüdayi, Güncel, İftar, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da 1000 Yetim İçin İftar Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 02:37:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Gana'da 1000 Yetim İçin İftar Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.