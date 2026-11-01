Gana'da Elubo-Takoradi yolunda iki otobüs çarpıştı, 12 kişi hayatını kaybetti

Gana'da Elubo-Takoradi yolunda iki otobüs çarpıştı, 12 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gana'nın Western vilayetinde Elubo-Takoradi kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge yetkilileri yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu kaydetti.
Gana'nın Western vilayetinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Western vilayetine bağlı Elubo-Takoradi kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada araçlardaki 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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