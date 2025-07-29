Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kilise programından dönen Hristiyanların bindikleri otobüs, Akra-Kumasi kara yolunda seyir halindeki bir tankerle çarpıştı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Gana'da Feci Kaza: 15 Ölü - Son Dakika
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