Gana'da Helikopter Kazası: 2 Ölü

Gana'da helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gana Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Volta eyaletinin Ho bölgesinden başkent Akra'ya gitmek üzere yola çıkan helikopterin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada helikopterde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?